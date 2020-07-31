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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2020 г.Личные доходы американских потребителей в июне ...
вчера 15:33

Личные доходы американских потребителей в июне снизились на 1.1%, потребительские расходы выросли на 5.6%

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне снизились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 4.4% в мае (пересмотрено с (-4.2%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.8%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце уменьшились на 1.4%.

Личные расходы американских потребителей в июне выросли на 5.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 8.5% в мае (пересмотрено с +8.2%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в июне на 5.3%.

Норма сбережений в июне составила 19.0% против 24.2% в мае (пересмотрено с 23.2%) и 33.5% в апреле.

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