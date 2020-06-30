Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 июля

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;
04:30 мск: Денежная база в Японии за май;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за июнь;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июнь;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за май;
15:30 мск: Торговый баланс США за май;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.