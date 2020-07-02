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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2020 г.Поправки к Конституции России поддержали 77.92%...
сегодня 10:15

Поправки к Конституции России поддержали 77.92% проголосовавших

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77. 92% проголосовавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.

"Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21.27% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%", - говорится в сообщении.

Согласно закону, для вступления поправок в силу, более половины от принявших участие в голосовании должны их поддержать, порог явки при этом не установлен.

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