Курс доллара 70.4413   Курс евро 79.1901  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июля 2020 г.Генеральный директор "Радиозавода" удостоен пре...
сегодня 09:45

Генеральный директор "Радиозавода" удостоен премии правительства

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Гнеральный директор АО "Радиозавод" холдинга "Росэлектроника" Олег Ратников стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за создание машины автоматизированной системы боевого управления в составе подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион". Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха" .

"Под руководством Ратникова специалисты "Радиозавода" выполнили разработку изделия, успешно провели его испытания и наладили серийное производство. Сегодня командно-штабная машина 9С936-3 поставляется Вооруженным силам РФ", - говорится в сообщении.

" Благодаря многолетнему опыту и использованию передовых технологий "Радиозавод" создает современную продукцию, востребованную как у нас в стране, так и за ее пределами. Предприятие специализируется на разработке и производстве мобильных и автоматизированных систем и комплексов управления формированиями противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии", – отметили в" "Росэлектронике".

Напомним, что премия правительства Российской Федерации в области науки и техники присуждается с 2013 года за достижения в различных областях знания, в том числе за работы в сфере обороны и безопасности.

Другие новости

сегодня
11:04
Уровень безработицы в Италии в мае составил 7.8%
сегодня
10:15
Поправки к Конституции России поддержали 77.92% проголосовавших
сегодня
10:03
Число безработных в Испании в июне увеличилось на 5.1 тыс.
сегодня
10:00
Индекс потребительских цен в Швейцарии (CPI) в июне не изменился
сегодня
09:45
Генеральный директор "Радиозавода" удостоен премии правительства
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 июля
30.06.2020
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 июля
30.06.2020
17:09
Индекс потребительского доверия в США в июне значительно вырос
30.06.2020
17:01
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в июне оказался хуже прогноза
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»