Генеральный директор "Радиозавода" удостоен премии правительства

Москва, 2 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Гнеральный директор АО "Радиозавод" холдинга "Росэлектроника" Олег Ратников стал лауреатом премии правительства Российской Федерации в области науки и техники за создание машины автоматизированной системы боевого управления в составе подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион". Об этом сообщает пресс-служба "Ростеха" .

"Под руководством Ратникова специалисты "Радиозавода" выполнили разработку изделия, успешно провели его испытания и наладили серийное производство. Сегодня командно-штабная машина 9С936-3 поставляется Вооруженным силам РФ", - говорится в сообщении.

" Благодаря многолетнему опыту и использованию передовых технологий "Радиозавод" создает современную продукцию, востребованную как у нас в стране, так и за ее пределами. Предприятие специализируется на разработке и производстве мобильных и автоматизированных систем и комплексов управления формированиями противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии", – отметили в" "Росэлектронике".

Напомним, что премия правительства Российской Федерации в области науки и техники присуждается с 2013 года за достижения в различных областях знания, в том числе за работы в сфере обороны и безопасности.