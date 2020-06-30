Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 июля

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;

04:30 мск: Денежная база в Японии за май;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за май;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за июнь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за июнь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за май;

15:30 мск: Торговый баланс США за май;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.