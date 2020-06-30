Индекс потребительского доверия в США в июне значительно вырос

Москва, 30 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне вырос до 98.1 пункта против 85.9 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 90.1 в сравнении с первоначально объявленным майским значением 86.9.

Индекс оценки текущей ситуации в июне повысился до 86.2 против 68.4 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий вырос до 106.0 против 97.6 в мае.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.