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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2020 г.Мишустин расширил список пострадавших от пандем...
сегодня 10:00

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и внутренним водным транспортом в список отраслей, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Решение было принято в связи с сокращением спроса на перевозки пассажиров железнодорожным и водным транспортом заметно из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

В числе мер поддержки, которыми могут пользоваться предприятия из пострадавших отраслей, – отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

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