Курс доллара 69.1284   Курс евро 77.5413  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2020 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
сегодня 17:07

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 44.3%

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в мае вырос на 44.3% по сравнению с апрельским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 18.9%.

По сравнению с маем 2019 года индекс снизился на 5.1%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в мае, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 30 июня
сегодня
17:07
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 44.3%
сегодня
11:35
Кабмин выделил 20 млрд рублей малому и среднему бизнесу и НКО на профилактику коронавируса
сегодня
11:35
Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании в мае составило 9 тыс.
сегодня
10:03
Индекс потребительских цен в Испании в июне сократился на 0.3%
сегодня
10:00
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»