Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в мае вырос на 44.3%

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в мае вырос на 44.3% по сравнению с апрельским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 18.9%.

По сравнению с маем 2019 года индекс снизился на 5.1%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в мае, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.