Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 29 июня

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за май;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июнь, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за май;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за май;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за май;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за май;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июнь;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, предварительно.