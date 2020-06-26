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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2020 г.Личные доходы американских потребителей в мае с...
сегодня 15:35

Личные доходы американских потребителей в мае снизились на 4.2%, потребительские расходы выросли на 8.2%

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в мае снизились на 4.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 10.8% в апреле (пересмотрено с +10.5%).

Аналитики прогнозировали снижение майского показателя на 6.0%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце уменьшились на 4.9%.

Личные расходы американских потребителей в мае выросли на 8.2% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 12.6% в апреле (пересмотрено с (-13.6%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в мае на 8.9%.

Норма сбережений в мае составила 23.2% против 32.2% месяцем ранее (пересмотрено с 33.0%).

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