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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2020 г.Правительство рассмотрит кандидатуру Николая По...
сегодня 10:00

Правительство рассмотрит кандидатуру Николая Подгузова для назначения на пост главы ЕАБР
Эмитенты:   Евразийский банк развития  |  Почта России

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении на рассмотрение кандидатуры Николая Подгузова на должность председателя правления Евразийского банка развития. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Минфин России внесёт кандидатуру первого заместителя генерального директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР)", - говорится в сообщении.

Вопрос об избрании председателя правления ЕАБР запланирован к рассмотрению в ходе предстоящего заседания совета банка, которое состоится 30 июня.

Напоминм, что Евразийский банк развития – международная финансовая организация, созданная в 2006 году Россией и Казахстаном. Позже к соглашению присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Совет ЕАБР является высшим органом управления банка. Он принимает решения по таким ключевым вопросам, как вхождение новых участников, увеличение или уменьшение уставного капитала, назначение и освобождение от должности председателя правления по представлению учредителей. Полномочия избранного председателя правления банка действуют четыре года.

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