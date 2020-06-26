Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения сравнению с предварительным значением (78.9) и составил 78.1.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 79.1.

В мае значение индекса составило 72.3.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в июне составил 3.0% в сравнении с 3.2% месяцем ранее.