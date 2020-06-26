"ВТБ" снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7.5%

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" снизил ставку по кредитам наличными и рефинансированию для физических лиц на 1.4 процентных пункта, до 7.5%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ВТБ" уменьшает размер ставок по кредитам наличными и в том числе по программе "Рефинансирование" на 1.4 п.п. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7.5% годовых", - говорится в сообщении.

"Учитывая мягкую кредитно-денежную политику Центрального Банка в части ключевой ставки, мы приняли решение снизить свои ставки по кредитам наличными. Считаем, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и в текущих экономических условиях основная задача банков — поддержать население. Поэтому предлагаем клиентам одну из самых низких на рынке ставок по кредитам наличными и рефинансированию — 7.5%. Это позволит им использовать полученные от банка средства и реализовать свои планы, существенно сэкономив на ежемесячных платежах", — отметил Евгений Благинин, руководитель управления !Потребительское кредитование" банка "ВТБ".

Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении "ВТБ-Онлайн", в контакт-центре или офисе "ВТБ". Новые условия доступны клиентам при оформлении страховой программы. Предложение действует до 31 августа 2020 года.