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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 июня

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июнь;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за май;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за май;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за май;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за май;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за май;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июнь, финал.

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