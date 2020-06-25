Число повторных обращений по безработице в США составило 19.5 млн

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июня, сократилось на 60 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.48 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 188 тыс. до 1.32 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.54 млн, пересмотрено с 1.508 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 160.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.621 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 июня, уменьшилось на 767 тыс. и составило 19.522 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 329.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 20.421 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 июня, увеличилось на 1.29 млн и составило 30.55 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.55 млн человек.