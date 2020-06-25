Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 15.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 10.3%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования уменьшился на 17.7% (пересмотрено с (-17.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 4.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 2.1%.

В апреле показатель сократился на 7.7% (пересмотрено с (-7.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.0% после его сокращения на 6.1% в апреле (пересмотрено с (-5.8%).