Росавиация одобрила предоставление почти 10 млрд рублей субсидий авиакомпаниям

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Росавиация одобрила предоставление 9.75млрд рублей субсидий авиакомпаниям. Об этом говорится в сообщении агенства.

"С 14 мая в Росавиацию поступило 54 заявки от 40 авиакомпаний. Ряд авиакомпаний подавали заявки несколько раз, отдельно по месяцам. Такой порядок предусмотрен Правилами предоставления данных субсидий. Принято положительное решение о предоставлении субсидий по 38 заявкам на сумму 9.75 млрд рублей. Авиакомпании получили субсидии на погашение расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май 2020 года", - говорится в сообщении.

Заявка авиакомпании "Победа" отклонена как не соответствующая критериям, установленным правилам предоставления субсидий.

Также субсидию получили три аэропорта: Международный аэропорт Шереметьево, Международный аэропорт Бегишево и Международный аэропорт Казань. Объем предоставленных из федерального бюджета субсидий составил 808.1 млн рублей.