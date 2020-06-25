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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июня 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 15:32

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 1.48 млн

Москва, 25 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 июня, сократилось на 60 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.48 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.54 млн, пересмотрено с 1.508 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 188 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1.32 млн.

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