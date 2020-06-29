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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июня 2020 г.Кабмин выделил 20 млрд рублей малому и среднему...
сегодня 11:35

Кабмин выделил 20 млрд рублей малому и среднему бизнесу и НКО на профилактику коронавируса

Москва, 29 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство выделило 20 млрд рублей на предоставление субсидий в 2020 году малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям на профилактику коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение, опубликованное в на официальном портале правовой информации.

"Согласно документу, 19.5 млрд рублей из резервного фонда кабмина будет направлено субъектам малого и среднего предпринимательства на мероприятия по профилактике коронавируса, 500 млн рублей - социально ориентированным НКО. Как указано в распоряжении, планируется, что в общей сложности эти средства коснутся не менее чем 450 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса и НКО", - говорится в сообщении.

Ранее Михаил Мишустин сообщал о том, что 20 млрд рублей в виде субсидий планируется направить компаниям малого и среднего бизнеса, в том числе в сферах физкультуры и спорта, гостиничного бизнеса и общепита, на закупку средств индивидуальной защиты.

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