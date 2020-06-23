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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2020 г.В Москве мерами поддержки воспользовались 36 ты...
сегодня 09:45

В Москве мерами поддержки воспользовались 36 тысяч предпринимателей

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В Москве прямую поддержку от города получили уже 36 тысяч предпринимателей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Мерами поддержки бизнеса, утвержденными Сергеем Собяниным, к середине июня воспользовались уже 36 тысяч коммерческих организаций. Фактический объем поддержки составил почти 25 миллиардов рублей, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, уже получили поддержку 3.5 тысячи торговых предприятий, 220 гостиниц и санаторно-курортных организаций, 560 объектов спорта, культуры, развлечений, 250 организаций общественного питания. Помощь оказана также 340 образовательным и бытовым организациям и 3200 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Поддержку также получают представители малого и среднего бизнеса столицы. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы предоставляет поддержку по 13 видам субсидий и грантов. С их помощью компании могут возместить затраты на экспорт товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, участие в выставках, обучение персонала, интернет-продвижение продукции, реализацию инновационного проекта и инжиниринг. Кроме того, специальные выплаты предусмотрены для франчайзи, представителей гостиничного бизнеса, социальных предприятий, коммерческих коворкингов, резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

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