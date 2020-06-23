Банк "Санкт-Петербург" выдаст "Аэрофлоту" кредит на 70 млн евро

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Московский филиал банка "Санкт-Петербург" и ПАО "Аэрофлот" заключили генеральные соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок в рублях РФ, долларах США и евро сроком на 30 месяцев и общим лимитом финансирования 70 млн евро на пополнение оборотных средств и на общекорпоративные цели. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Наверное, никому не надо объяснять, что значит ПАО "Аэрофлот" для российской гражданской авиации. В нашей стране нет ни одного человека, который бы не знал об "Аэрофлоте". Мы приветствуем развитие долгосрочных партнерских отношений между банком "Санкт-Петербург" и одной из крупнейших авиакомпаний мира. Банк планирует стать надежным финансовым партнером и готов обеспечивать компанию всеми необходимыми банковскими инструментами и услугами для успешного развития деятельности, направленной на поддержку и модернизацию авиаотрасли России", – отметил старший вице-президент – член правления, директор Московского филиала банка "Санкт-Петербург" Кирилл Кузнецов.

Напомним, что банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. На 1 апреля 2020 года в Банке обслуживается 2 154 000 частных лиц и 50 000 компаний в 66 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Банк занимает 15 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства "Интерфакс"). Акции Банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.