Индексы PMI еврозоны в июне выросли

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июне увеличился до 46.9 по сравнению с 39.4 в мае (пересмотрено с 39.5). Аналитики прогнозировали повышение показателя до уровня 38.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июне вырос до 47.3% против 30.5% месяцем ранее (пересмотрено с 28.7%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 40.5%.