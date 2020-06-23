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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2020 г.Индексы PMI еврозоны в июне выросли
сегодня 11:05

Индексы PMI еврозоны в июне выросли

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июне увеличился до 46.9 по сравнению с 39.4 в мае (пересмотрено с 39.5). Аналитики прогнозировали повышение показателя до уровня 38.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июне вырос до 47.3% против 30.5% месяцем ранее (пересмотрено с 28.7%). Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 40.5%.

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