Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае сократились на 9.7% (расширенное сообщение)

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае сократились на 9.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.91 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.15 млн домов в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2019 года продажи жилья на вторичном рынке сократились на 26.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в мае составила 284.6 тыс. долл, повысившись на 2.3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая составили 1.55 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 6.2% по сравнению с апрелем, но снизившись на 18.8% по сравнению с маем 2019 года. В данный момент потребовалось бы 4.8 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 4.0 в апреле и 4.3 в мае 2019 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в мае в среднем составил 26 дней в сравнении с 27 в апреле и 26 годом ранее. При этом 58% проданных в мае 2020 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.