Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июнь, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, предварительно;
11:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;
17:00 мск: Продажи новых домов в США за май;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь.