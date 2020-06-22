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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июня 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 23 июня

Москва, 22 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июнь, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июнь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, предварительно;

11:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за май;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь.

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