Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае увеличилось на 14.4%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в мае увеличилось на 14.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1220 тыс. в годовом выражении против 1066 тыс. в апреле (пересмотрено с 1074 тыс.).

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1230 тыс.

По сравнению с маем 2019 года число выданных разрешений сократилось на 8.8%.