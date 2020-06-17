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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2020 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае увеличилось на 14.4%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в мае увеличилось на 14.4% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1220 тыс. в годовом выражении против 1066 тыс. в апреле (пересмотрено с 1074 тыс.).

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1230 тыс.

По сравнению с маем 2019 года число выданных разрешений сократилось на 8.8%.

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