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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2020 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 12 июня.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.5 млн барр., запасы бензина уменьшились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 3.1 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.86 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.27 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.92 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 3.29 млн барр.

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