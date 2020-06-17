Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 1.2 млн барр.

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 июня, вырос на 1.2 млн барр. и составил 539.3 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.7 млн барр. и составили 257.0 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.4 млн барр. и составили 174.5 млн барр. Аналитики ожидали повышения запасов дистиллятов на 3.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) расширились на 1.7 млн барр. и составили 651.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 2.6 млн барр. и составили 46.8 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.86 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.27 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 0.92 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 3.29 млн барр.