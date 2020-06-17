Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 июня

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: ВВП Новой Зеландии за I квартал;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за май;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за май;

04:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за май;

10:30 мск: Заявление Банка Швейцарии;

10:30 мск: Решение Банка Швейцарии по ключевой ставке;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за апрель;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за май;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июнь;

15:30 мск: Оптовые продажи в Канаде за апрель;

15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за май;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Национальным банком Швейцарии.