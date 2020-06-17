Число реструктурированных кредитов МСП Приморья за месяц выросло вдвое

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банки за период с 20 марта по 10 июня реструктурировали почти 8 млрд рублей кредитов субъектов малого и среднего бизнеса Приморья. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"С конца марта по 10 июня 2020 года субъекты малого и среднего предпринимательства Приморского края подали более 1.8 тысяч заявок на изменение условий кредитных договоров. Из рассмотренных банками заявок одобрено около 1.4 тысяч, по 1.2 тысяч обращений уже фактически проведена реструктуризация. Еще месяц назад число реструктурированных кредитов предпринимателей Приморского края было вдвое меньше — порядка 600 единиц. Объём реструктурированной задолженности представителей малого и среднего бизнеса Приморья за месяц увеличился почти в четыре раза — с 2 млрд рублей на первую неделю мая до почти 8 млрд рублей на первую декаду июня", - говорится в сообщении.

"Банки значительно увеличили объёмы реструктуризации кредитов предпринимателей региона в сложившейся экономической ситуации. С одной стороны, этому способствовало расширение перечня отраслей экономики, отнесенных к особо пострадавшим, а с другой — предложение кредиторами собственных программ реструктуризации, условия и сроки которых могут быть даже выгоднее для бизнесменов", — отметил заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Денис Давыдов.

Из общего числа поступивших от приморских МСП обращений о реструктуризации 1.1 тысяч были направлены по программе кредитных каникул для пострадавших от пандемии отраслей экономики, 716 — по собственным программам реструктуризации банков. Доля отказов в первом случае составляет почти 25%, во втором — около 17%.