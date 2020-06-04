Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 1.88 млн

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 мая, сократилось на 249 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.877 млн.

Показатель предыдущей недели составил 2.126 млн, пересмотрено с 2.123 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 303 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1.82 млн.