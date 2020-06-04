Число повторных обращений по безработице в США составило 21.5 млн

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 мая, сократилось на 249 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.877 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 303 тыс. до 1.82 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 2.126 млн, пересмотрено с 2.123 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 325 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 2.284 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 23 мая, увеличилось на 649 тыс. и составило 21.487 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 222.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 22.446 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 16 мая, сократилось на 991.7 тыс. и составило 29.97 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.535 млн человек.