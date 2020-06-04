Курс доллара 68.3413   Курс евро 76.6243  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 июня 2020 г.ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровн...
сегодня 15:02

ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, но расширил программу QE

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 4 июня, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока прогнозы по инфляции не вернутся к ожиданиям её стабилизации на уровне чуть ниже 2%.

ЕЦБ заявил о пересмотре в сторону понижения прогноза по уровню инфляции, что позволяет регулятору "еще больше ослабить общий настрой монетарной политики".

ЕЦБ сообщил, что продолжит ежемесячные покупки активов:

- на сумму 20 млрд евро (программа APP);

- на сумму 120 млрд евро (временная программа APP со сроком действия до конца 2020 года);

- на сумму 1350 млрд евро (временная программа PEPP).

PEPP - экстренная программа помощи в связи с пандемией. Объём программы PEPP по итогам сегодняшнего заседания увеличен на 600 млрд евро с предыдущего уровня 750 млрд евро в месяц.

ЕЦБ сообщил, что программа PEPP будет проводиться до тех пор, пока не закончится пандемия Covid-19, но в любом случае она будет продолжаться "по крайней мере до конца июня 2021 года". Ранее предполагалось, что PEPP будет реализоваться до конца 2020 года.

В свою очередь временная программа APP c прогнозируемым сроком действия до конца 2020 года может продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ".

Покупки активов будут "по-прежнему осуществляться гибким образом с течением времени в зависимости от классов активов и юрисдикций", говорится в сопроводительном заявлении.

Другие новости

сегодня
15:41
Стоимость затрат на единицу рабочего места в США в I квартале увеличилась на 5.1%
сегодня
15:41
Производительность труда вне с/х сектора США в I квартале снизилась на 0.9%
сегодня
15:40
Дефицит торгового баланса США в апреле расширился на 16.7%
сегодня
15:38
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 1.88 млн
сегодня
15:02
ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, но расширил программу QE
сегодня
14:40
Число объявленных корпоративных увольнений в США в мае выросло на 578%
сегодня
12:03
Розничные продажи в еврозоне в марте сократились на 11.7%
сегодня
11:33
Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в мае оказался ниже прогноза аналитиков
сегодня
10:30
Совет директоров "Газпрома" одобрил перевод "Газпром капиталу" 9.99% акций "Новатэка"
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»