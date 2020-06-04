ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне, но расширил программу QE

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 4 июня, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока прогнозы по инфляции не вернутся к ожиданиям её стабилизации на уровне чуть ниже 2%.

ЕЦБ заявил о пересмотре в сторону понижения прогноза по уровню инфляции, что позволяет регулятору "еще больше ослабить общий настрой монетарной политики".

ЕЦБ сообщил, что продолжит ежемесячные покупки активов:

- на сумму 20 млрд евро (программа APP);

- на сумму 120 млрд евро (временная программа APP со сроком действия до конца 2020 года);

- на сумму 1350 млрд евро (временная программа PEPP).

PEPP - экстренная программа помощи в связи с пандемией. Объём программы PEPP по итогам сегодняшнего заседания увеличен на 600 млрд евро с предыдущего уровня 750 млрд евро в месяц.

ЕЦБ сообщил, что программа PEPP будет проводиться до тех пор, пока не закончится пандемия Covid-19, но в любом случае она будет продолжаться "по крайней мере до конца июня 2021 года". Ранее предполагалось, что PEPP будет реализоваться до конца 2020 года.

В свою очередь временная программа APP c прогнозируемым сроком действия до конца 2020 года может продолжаться "столько времени, сколько потребуется для усиления компромиссного воздействия процентных ставок, и завершится незадолго до того, как начнется повышение ключевых процентных ставок ЕЦБ".

Покупки активов будут "по-прежнему осуществляться гибким образом с течением времени в зависимости от классов активов и юрисдикций", говорится в сопроводительном заявлении.