Число объявленных корпоративных увольнений в США в мае выросло на 578%

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в мае выросло на 577.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 397.016 тыс.

В апреле число объявленных корпоративных увольнений составило 671 тыс.

По сравнению с апрелем текущего года общее число корпоративных увольнений в мае уменьшилось на 40.8%.

Число объявленных увольнений, связанных непосредственно с пандемией коронавируса, в мае составило 209.15 тыс.

Всего за период с января по май текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 1.415 млн, что оказалось на 389.5% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Число объявленных увольнений в 2020 году оказалось на 9.8% больше, чем было зафиксировано на пике кризиса 2008-2009 г.г. В целом в 2009 году было объявлено об 1.288 млн увольнений.