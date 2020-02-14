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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2020 г.Объём промышленного производства в США в январе...
сегодня 17:18

Объём промышленного производства в США в январе сократился на 0.3%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в январе сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.4% в декабре (пересмотрено с (-0.3%).

Аналитики прогнозировали сокращение январского показателя на 0.2%.

По сравнению с январём 2019 года объём промышленного производства в США уменьшился на 0.8%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в январе составил 76.8% против 77.1% месяцем ранее (пересмотрено с 77.0%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с январём 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце вырос на 2.0 п.п.

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