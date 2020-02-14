Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в январе не изменились по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение январского показателя на 0.2%.

По сравнению с январём 2019 года цены на импорт повысились на 0.3%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.7% после сокращения на 0.2% в декабре.

По сравнению с январём 2019 года цены на экспорт выросли на 0.5%.