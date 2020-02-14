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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2020 г.Объём розничных продаж в США в январе вырос на ...
сегодня 16:32

Объём розничных продаж в США в январе вырос на 0.3%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В декабре объём розничных продаж увеличился на 0.2% (пересмотрено с +0.3%).

По сравнению с январём 2019 года показатель повысился на 4.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в январе вырос также на 0.3% после повышения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.5%.

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