Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.
В декабре объём розничных продаж увеличился на 0.2% (пересмотрено с +0.3%).
По сравнению с январём 2019 года показатель повысился на 4.4%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в январе вырос также на 0.3% после повышения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с +0.7%).
Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.5%.