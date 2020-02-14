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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2020 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 18:03

Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.1%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после снижения на 0.2% в ноябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.1% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.7%).

Соотношение запасов к продажам в декабре составило 1.40 против 1.39 месяцем ранее.

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