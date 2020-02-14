Объём товарно-материальных запасов компаний США в декабре вырос на 0.1%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после снижения на 0.2% в ноябре.
Объём продаж товарно-материальных запасов в декабре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.1% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.7%).
Соотношение запасов к продажам в декабре составило 1.40 против 1.39 месяцем ранее.