Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.1%.
В июле объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.0% (пересмотрено с +2.1%).
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.
В июле показатель снизился на 0.5% (пересмотрено с (-0.4%).
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным после его повышения на 0.2% в июле.