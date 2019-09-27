Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.1%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.0% (пересмотрено с +2.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июле показатель снизился на 0.5% (пересмотрено с (-0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным после его повышения на 0.2% в июле.