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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2019 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:39

Объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.2%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.1%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 2.0% (пересмотрено с +2.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В июле показатель снизился на 0.5% (пересмотрено с (-0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным после его повышения на 0.2% в июле.

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