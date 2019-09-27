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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2019 г.Личные доходы американских потребителей в авгус...
сегодня 15:33

Личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.4%, потребительские расходы увеличились на 0.1%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в августе выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.5%.

Личные расходы американских потребителей в августе расширились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в июле (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в августе на 0.3%.

Норма сбережений в августе составила 8.1% против 7.8% месяцем ранее (пересмотрено с 7.7%).

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