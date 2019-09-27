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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2019 г.Базовая инфляция в США в августе составила 1.8%
сегодня 15:35

Базовая инфляция в США в августе составила 1.8%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в августе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.8% после повышения на 1.7% в июле (пересмотрено с +1.6%).

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