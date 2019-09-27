Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 93.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 92.0.

В августе значение индекса составило 89.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в сентябре составил 2.8% в сравнении с 2.7% месяцем ранее.