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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2019 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:03

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за сентябрь пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 93.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 92.0.

В августе значение индекса составило 89.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в сентябре составил 2.8% в сравнении с 2.7% месяцем ранее.

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