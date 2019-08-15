Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 10 августа, выросло на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 220 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 212 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 211 тыс., пересмотрено с 209 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.00 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 213.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 3 августа, увеличилось на 39 тыс. и составило 1726.00 тыс. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 9.25 тыс. до 1697.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 27 июля, сократилось на 16.5 тыс. и составило 1.69 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.76 млн человек.