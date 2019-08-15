Курс доллара 65.2032   Курс евро 72.9037  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2019 г.Индекс деловой активности в производственном се...
сегодня 15:34

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в августе снизился, но оказался лучше прогноза

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в августе снизился до 16.8 пункта против 21.8 месяцем ранее.

Аналитики ожидали снижения индекса до 10.1.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

сегодня
15:42
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1 тыс.
сегодня
15:38
Стоимость затрат на единицу рабочего места в США во II квартале выросла на 2.4%
сегодня
15:37
Производительность труда вне с/х сектора США во II квартале выросла на 2.3%
сегодня
15:37
Объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.7%
сегодня
15:34
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в августе снизился, но оказался лучше прогноза
сегодня
15:33
Индекс Empire State Manufacturing в августе умеренно вырос, превысив прогноз
сегодня
15:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло на 9 тыс.
сегодня
15:16
Банк "Русь" включается в дело о банкротстве "Ютэйра" с требованием на 5 млн руб
сегодня
14:56
Мосгорсуд смягчил условия домашнего ареста основателю Baring Vostok Калви
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»