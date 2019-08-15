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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2019 г.Объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.7%
сегодня 15:37

Объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.7%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В июне объём розничных продаж увеличился на 0.3% (пересмотрено с +0.4%).

По сравнению с июлем 2018 года показатель повысился на 3.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июле вырос на 1.0% после повышения на 0.3% месяцем ранее (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.4%.

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