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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2019 г.Объём промышленного производства в США в июле с...
сегодня 16:21

Объём промышленного производства в США в июле сократился на 0.2%

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в июле сократился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.2% в июне (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.1%.

По сравнению с июлем 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 0.5%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в июле составил 77.5% против 77.8% месяцем ранее (пересмотрено с 77.9%).

В среднем за 1972-2018 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с июлем 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.2 п.п.

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