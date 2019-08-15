Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне не изменился

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после увеличения на 0.3% в мае.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.1% с учетом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в мае (+0.2%).

Соотношение запасов к продажам в июне составило 1.39 против 1.40 месяцем ранее.