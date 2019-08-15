Курс доллара 65.2032   Курс евро 72.9037  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2019 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:35

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне не изменился

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после увеличения на 0.3% в мае.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.1% с учетом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в мае (+0.2%).

Соотношение запасов к продажам в июне составило 1.39 против 1.40 месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 августа
сегодня
18:19
МЭР хочет поэкспериментировать с нормами для ресторанов в нескольких регионах РФ
сегодня
18:05
ВТБ снизил ставки по долларовым депозитам в среднем на 0,1-0,4 п.п.
сегодня
17:36
Индекс деловой активности на рынке жилья США в августе умеренно вырос
сегодня
17:35
Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне не изменился
сегодня
16:56
Росрыболовство объяснило формирование цены на иваси и скумбрию для аукционов
сегодня
16:33
ПОСЛЕ ЖЕСТКОЙ ПОСАДКИ А321 В ПОДМОСКОВЬЕ 74 ЧЕЛОВЕКА ОБРАТИЛИСЬ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ, ИЗ НИХ 19 ДЕТЕЙ - ГУМЧС
сегодня
16:21
Объём промышленного производства в США в июле сократился на 0.2%
сегодня
16:18
Мировые затраты на ИКТ достигнут $4,8 трлн в 2023 г, вопреки торговым войнам - IDC
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»