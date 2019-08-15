Курс доллара 65.2032   Курс евро 72.9037  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за июль;

12:00 мск Торговый баланс еврозоны за июнь;

15:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за июль;

15:30 мск Число закладок новых домов в США за июль;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно.

Другие новости

сегодня
18:59
Fitch ждет роста цен на спотовом рынке газа во II полугодии
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 15 августа
сегодня
18:19
МЭР хочет поэкспериментировать с нормами для ресторанов в нескольких регионах РФ
сегодня
18:05
ВТБ снизил ставки по долларовым депозитам в среднем на 0,1-0,4 п.п.
сегодня
17:36
Индекс деловой активности на рынке жилья США в августе умеренно вырос
сегодня
17:35
Объём товарно-материальных запасов компаний США в июне не изменился
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»