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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2019 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:20

Индекс деловой активности на рынке жилья США в июле умеренно вырос

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в июле составил 65 пункта в сравнении с 64 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 64.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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