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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2019 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:19

Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.3%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.5% в апреле. Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.2% с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в апреле.

Соотношение запасов к продажам в мае составило 1.39, как и месяцем ранее.

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