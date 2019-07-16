Прибыль Johnson & Johnson выросла

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 5.6 млрд долл или 2.08 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 3.95 млрд долл или 1.45 долл на акцию.

Скорректированная прибыль составила 2.58 долл на акцию.

Доходы компании сократились до 20.56 млрд долл с 20.83 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.46 долл на акцию и выручку в размере 20.3 млрд долл.

Компания увеличила свой прогноз на 2019 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 8.53 – 8.63 долл, а рост дохода до 80.8 – 81.6 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 0.8%.